Энергетики вошли в рабочие группы по демонтажу самовольных построек в Самаре

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В администрациях внутригородских районов г.о. Самара созданы межведомственные рабочие группы по демонтажу и вывозу самовольно установленных нестационарных объектов. В состав межведомственных комиссий вошли главы внутриквартальных районов, представители потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей, отдела архитектуры, муниципального контроля, ЖКХ и благоустройства, Управления МВД России по г. Самаре, профильных министерств, прокуратуры и эксплуатационных служб соответствующих коммунальных ресурсов. В список вошли и энергетики компании «Самарские распределительные сети».В г.о. Самара находится более 500 опор линий электропередачи напряжением 35-110 кВ. Трассы воздушных линий проходят по всему городу. Несмотря на то, что охранные зоны ЛЭП утверждены Постановлением Правительства РФ № 160, и в них строго запрещено размещать различные объекты, многие пытаются использовать землю под проводами по своему усмотрению. Самовольно установленные гаражи, стихийные стоянки, торговые точки, автодромы, рынки и даже детские площадки – это и многое другое появляется в охранных зонах ЛЭП во всех районах города.Межведомственные рабочие группы должны помочь борьбе с незаконными постройками, в том числе и в охранных зонах ЛЭП. Ключевыми направлениями деятельности станут реализация комплексных мер, обеспечивающих пресечение самовольного занятия земельных участков нестационарными торговыми объектами, выработка и внесение предложений, направленных на совершенствование механизма выявления, демонтажа, вывоза и хранения объектов, а также проведение мониторинга результатов деятельности и контроль за исполнением реестра самовольных построек на территории районов.Кроме того, работа межведомственной комиссии позволит оперативно получать информацию по направлениям деятельности от всех участников и эффективно принимать решения по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению нестационарных объектов, самовольно установленных на территории внутригородских районов городского округа Самара, сообщает пресс-служба компании.