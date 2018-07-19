Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили хищение электроэнергии в Шигонах

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Директор продуктового магазина решил увеличить прибыль, перестав оплачивать счета энергетиков по счетчику.В рамках очередного рейда с участием специалистов подразделения безопасности внимание энергетиков привлек счетчик продуктового магазина в селе Шигоны. В ходе осмотра выявлен факт срабатывания антимагнитной пломбы. Энергетики провели и инструментальную проверку, по итогам которой был составлен акт безучетного энергопотребления. А в ОМВД направлено заявление о привлечении потребителя к ответственности.Антимагнитная пломба – это своеобразная наклейка, которая размещается на корпус счетчика. При воздействии на пломбу магнитного поля срабатывает индикация. Выражаться это может по разному: разрушению контрольного рисунка, изменению цвета, характерному следу, видоизменению формы, площади и расположения индикационного пятна, но в любом случае изменения сохраняться и будут визуально заметны. В выявленном факте наклейка поменяла цвет.Теперь нарушителю предстоит оплатить не только потребленные киловатты, но и штраф за вмешательство в работу прибора учета в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ – 30 000 рублей как должностное лицо.Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.