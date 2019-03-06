Энергетики «Самарских распределительных сетей» отработали действия аварийных бригад во время паводка

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«Самарские распределительные сети» провели противоаварийную тренировку по отработке действий органов управления и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях резкого повышения уровня паводковых вод. Мероприятие состоялось в рамках подготовки филиала к приближающемуся паводковому периоду.По сценарию, из-за интенсивного таяния снега произошел подъем уровня воды в реках, водохранилищах и водоемах Самарской области и образовались зоны подтоплений объектов электросетевого хозяйства. Согласно легенде учений в зоне затопления оказались объекты филиала не только в г.о. Самара, но и по всей области, что привело к отключениям распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Произошло падение опор воздушных линий 35 и 110 кВ. Без электроснабжения остались тысячи жителей области и социально-значимые объекты.В Самарском филиале «МРСК Волги» незамедлительно собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Энергетиками были установлены причины технологических нарушений, места падения опор и обрыва линий электропередачи. На места направлены аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные всеми необходимыми материалами и оборудованием. Социально-значимые объекты незамедлительно были подключены к резервным источникам электроснабжения, часть потребителей переведены на резервную схему электроснабжения. Организовано взаимодействие с администрациями и ЕДДС муниципальных районов Самарской области. Налажены системы связи, в том числе видеосвязь передвижных пунктов управлений. Все проведенные мероприятия по устранению технологических нарушений выполнены в установленный нормативами срок.Противоаварийные тренировки – часть комплекса мероприятий, направленных на обеспечение стабильной работы энергооборудования и предотвращение технологических нарушений в период весеннего половодья.Энергетики напоминают жителям области, что в связи с приближением весеннего паводка возникает вероятность подтопления объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами, что в свою очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током. Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности. При обнаружении повреждений ЛЭП просьба сообщить по телефону горячей линии 8 (846) 339-35-74 или в РЭС по месту обнаружения.