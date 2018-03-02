Энергетики «Самарских РС» ведут борьбу с безучетным потреблением
2 марта 2018 11:58
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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» совместно с представителями администраций сельских поселений и полиции провели рейды по выявлению фактов безучетного потребления сразу в двух районах Самарской области. В ходе мероприятия проверялись данные по занижению показаний приборов учета и выявлялись самовольные подключения в обход счетчика.
Первый рейд прошел в селе Константиновка Большеглушицкого района. Во время проверок приборов учета и договоров поставки электроэнергии энергетики провели с жителями села разъяснительную работу, напоминая об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии, а также об опасности самовольного подключения к электросетям.
В селе Новотулка Хворостянского района нарушителя поймали с поличным. Житель села хотел сэкономить и электричество подключил в обход счетчика. Акт безучетного потребления составлен сотрудниками энергокомпании на месте проверки и подписан потребителем. А в ОМВД по Хворостянскому району направлено заявление о привлечении потребителя к ответственности. Экономия нарушителю теперь выйдет дороже – помимо компенсации ущерба его ждет и штраф в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ.
Подобные рейды проводятся сотрудниками «Самарских распределительных сетей» на постоянной основе во всех районах области. Незаконное подключение серьезно сказывается на надежности и безопасности электроснабжения - противоправные действия могут привести к перепадам напряжения, отключениям и даже пожарам. Кроме того, самовольное подключение к сетям опасно для жизни самого нарушителя.
Помимо полного возмещения материального ущерба, недобросовестные потребители могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности.
Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону горячей линии: 8(846) 339-35-74. Анонимность гарантируется.
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