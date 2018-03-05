Энергетики «Самарских РС» готовятся к паводку

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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» началась подготовка к паводковому периоду 2018 года. Выполняемый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение стабильной работы энергооборудования и предотвращение технологических нарушений в период весеннего половодья, позволит пройти пик паводка без чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежное электроснабжение потребителей Самарской области.В каждом производственном отделении филиала, а также в аппарате управления созданы паводковые комиссии, главной задачей которых является обеспечение надежной работы электросетевых объектов в период «большой воды». Составлен перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся в зоне риска, особое внимание уделено состоянию обваловки фундаментов опор и анкерных плит воздушных линий в поймах рек и в местах, подверженных размыву.Разработан график еженедельного, а при необходимости круглосуточного проведения осмотров зон риска и назначены ответственные лица. Актуализированы сведения о группировке сил и средств, которые могут быть привлечены к реагированию на чрезвычайные ситуации в период паводка. Все бригады обеспечены инструментом, инвентарем, экипировкой, средствами защиты. Проверен аварийный запас филиала.Разработаны мероприятия, обеспечивающие доставку техники, материалов и оборудования аварийного резерва ко всем участкам линий электропередачи при ликвидации возможных повреждений. Проверено техническое состояние передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) и их готовность к экстренной транспортировке.Дополнительно обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, ГУ МЧС России по Самарской области, местными органами власти с целью получения прогнозной и оперативной информации о погодных условиях, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в паводковый период.Энергетики напоминают жителям области, что в связи с приближением весеннего паводка возникает вероятность подтопления объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами, что в свою очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током. Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности – не приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики на плавсредствах и не проводить работы в охранной зоне ЛЭП без согласования.