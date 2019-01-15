«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год

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Дилерам отгружено 31 332 автомобиля, в том числе — 1 618 в страны СНГ.Всего с начала производства реализовано 701 854 автомобиля, в том числе 49 064 автомобиля – в страны СНГ.На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet NIVA осуществляют 133 дилера в Российской Федерации, 5 дилеров и 2 дистрибьютора в странах СНГ.В 2019 году ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продолжит следить за развитием ситуации на российском автомобильном рынке и реагировать на его возможные изменения, чтобы максимально эффективно удовлетворять спрос на свою продукцию. Уже с 22 января 2019 года начинается производство внедорожников Chevrolet NIVA по новому ОТТС, оснащенных во всех комплектациях антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает Минпром Самарской области.