Двигатели самарского ПАО «Кузнецов» успешно отработали на пусках с космодромов Куру и Байконур
5 апреля 2019 09:15
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4 апреля, в 14:01 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур успешно осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-11».
Двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А серийного производства ПАО «Кузнецов», установленные на самарской ракете космического назначения «Союз-2.1а», отработали успешно.
Цель полета — доставка на борт Международной космической станции топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.
Также сегодня в 19:30 со стартовой площадки Гвианского космического центра состоялся успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и 4 спутниками связи O3b.
На первой и второй ступени ракеты также установлены двигатели РД-107А/РД-108А серийного производства ПАО «Кузнецов», отработавшие без замечаний.
Как отметили специалисты сервисной службы ПАО «Кузнецов», сопровождающие старты в России и за рубежом, двигатели самарского производства работают с неизменной надежностью.
Напомним, эксплуатация самарских ракет и двигателей с Гвианского космического центра началась в октябре 2011 г. Состоявшийся пуск РН «Союз-СТ-Б» с двигателями РД-107А/РД-108А с космодрома Куру по счету стал уже двадцать вторым.
Фото pixabay.com
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