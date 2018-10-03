Долг предприятий ЖКХ перед Самараэнерго к началу отопительного сезона достиг 1,119 млрд рублей

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Задолженность потребителей ПАО «Самараэнерго» за электроэнергию составляет более 5 млрд. рублей. Из них 1, 119 млрд рублей – долг предприятий ЖКХ Самарской области.В числе наиболее злостных неплательщиков МУП «ЖУ» г. Октябрьск, долг за электроэнергию которого превысил 150 млн. рублей, а также МУП м.р. Ставропольский с задолженностью за потребленную электроэнергию в размере 87 млн.рублей и ООО «Водоканал» Нефтегорского района с суммой долга 82 млн.рублей.Основным инструментом воздействия на должников сферы ЖКХ для ПАО «Самараэнерго» является претензионно-исковая работа. Гарантирующий поставщик идет на заключение соглашений о реструктуризации задолженности и предоставляет предприятиям ЖКХ рассрочку платежа при предоставлении финансовых гарантий. Приостановка подачи электрической энергии вводится в исключительных случаях в соответствии с законодательством РФ в условиях отсутствия контакта со стороны потребителя-неплательщика, сообщает компания.Фото pixabay.com