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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

C 1 июля 57 тысяч жителей города Сызрань переходят на обслуживание в ПАО «Самараэнерго»

19 июня 2018 13:00
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C 1 июля 57 тысяч жителей города Сызрань переходят на обслуживание в ПАО «Самараэнерго»
Это граждане-потребители электрической энергии ООО «УК «Центр».

Согласно Уведомления министерства энергетики и ЖКХ Самарской области потребители электрической энергии, обслуживаемые ООО «УК «Центр», переходят на обслуживание в ПАО «Самараэнерго» (Уведомление опубликовано в газете «Волжская коммуна» № 146 от 14.06.2018). Таким образом, все жители города Сызрань перейдут на прямые договоры с ПАО «Самараэнерго» по поставкам электроэнергии. В связи с этим, у бывших потребителей ООО «УК «Центр» меняется порядок расчета с поставщиком электроэнергии. С 1 июля 2018 года оплачивать электрическую энергию необходимо в ПАО «Самараэнерго» по выставленным счетам. Выставлять счета за электроэнергию ПАО «Самараэнерго» будет ежемесячно, начиная с расчетов за июль 2018 года.

Принимая на обслуживание граждан-потребителей ПАО «Самараэнерго» будет проводить обследование приборов учета электрической энергии. Для проведения проверки приборов учета электроэнергии необходимо обеспечить к ним доступ работников ПАО «Самараэнерго» и привлеченных лиц. Все сотрудники будут иметь служебные удостоверения. В дальнейшем для корректного формирования счетов и отражения фактического объема потребления электроэнергии необходимо ежемесячно с 23 по 26 число, начиная с июля 2018 года, предоставлять показания приборов учета в ПАО «Самараэнерго».
Более подробную информацию можно получить в Сызранском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 46. Тел. 98-45-26; 98-41-27; 98-44-27; 98-42-27.
Телефон горячей линии: 8 800 1000 763.
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Комментарии



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