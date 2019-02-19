Более 70 тонн сварочных материалов поставлено из Самары для строительства газопровода "Северный поток- 2"

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Продолжается строительство нового магистрального газопровода из России в Европу "Северный поток-2". На данный момент уже проложено более 600 километров трубопровода.Самарская компания "Велдинг Групп Самара" осуществляет поставки сварочного оборудования и материалов на объекты строительства газопровода. На данный момент компанией было поставлено уже свыше 70 тонн сварочных материалов и более 40 единиц сварочного оборудования.Новый газопровод напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей, обеспечив высокую надежность поставок российского газа в Европу.Отправной точкой газопровода «Северный поток-2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее он пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территорию Германии.Общая протяженность газопровода — более 1200 км. Это самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире.Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец 2019 года.