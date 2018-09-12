«АвтоВАЗагрегату» хотят вернуть полмиллиарда рублей
12 сентября 2018 09:54
149
Конкурсный управляющий «АвтоВАЗагрегата» Леонид Лазаренко объявил о намерении опротестовать сделку должника с АКБ «Новикомбанк». В июне 2015 года предприятие перечислило банку 487,44 млн рублей. С какой целью оно осуществило этот транш, неизвестно. Очевидно, сделка попала под подозрение, так как была совершена в преддверии банкротства «АВА», стартовавшего в июле 2015 года.
В случае, если Лазареву удастся оспорить сделку, «Новикомбанку» придется возвращать почти полмиллиарда рублей в конкурсную массу «АвтоВАЗагрегата», пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 сентября 2018 12:04
Арбитражный суд Самарской области 3 октября должен вынести решения по двум делам, касающимся недоплаченных «Тольяттиазотом» налогов в 2012–2013 гг., на общую... Экономика региона
25
11 сентября 2018 11:50
Засилье нелегального пива на самарском рынке оказывает все более заметное негативное воздействие на крупнейших местных производителей. Экономика региона
284
11 сентября 2018 10:41
Новая касса в этом году обошлась самарским предпринимателям в 14 100 рублей в среднем. Экономика региона
167
Финансы и Банки
12 сентября 2018 11:37
Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка. Финансы и Банки
128
11 сентября 2018 16:07
На новом портале объединены все HR-продукты банка для молодежной аудитории. Финансы и Банки
193
10 сентября 2018 22:13
В последний раз доллар превышал отметку в 70 рублей в середине марта 2016 года. Финансы и Банки
378
Строительство
11 сентября 2018 09:36
В мэрии Самары еще надеются, что компания устранит накопившиеся на десятках листов замечания. Строительство
192
6 сентября 2018 12:58
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области. Строительство
305
1 сентября 2018 21:22
Строительство
721
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
583
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1846
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1776
Бизнес
10 сентября 2018 18:48
Изначально Veolia c РФПИ планировали приобрести миноритарную долю в компании, но и эти переговоры приостановлены. Бизнес
321
5 сентября 2018 19:29
Бизнес
311
5 сентября 2018 15:26
Бизнес
321
Новости компаний
12 сентября 2018 10:11
Сызранский НПЗ в 11-й раз принял футбольный чемпионат межрегиональной профсоюзной организации ПАО «НК «Роснефть». Новости компаний
91
12 сентября 2018 09:54
Сделка была заключена с АКБ «Новикомбанк». Новости компаний
148
11 сентября 2018 09:11
Долг перед энергетиками составил более 3,6 млн рублей. Новости компаний
263
10 сентября 2018 16:31
Он запустит венчурный фонд, ориентированный в том числе на экологические технологии. Новости компаний
280
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
521
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
402
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
381
Транспорт
12 сентября 2018 13:19
Он состоится 13 сентября. Транспорт
48
12 сентября 2018 10:58
Мера связана со строительством газопровода. Транспорт
120
12 сентября 2018 10:18
Можно выбрать собственный режим питания из трех возможных. Транспорт
105
11 сентября 2018 12:21
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования. Транспорт
283
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
287
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
422
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
559
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
955
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1749
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1145
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
442
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
562
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1504
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1076
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1158
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1120
Мероприятия