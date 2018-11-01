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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«АвтоВАЗ» вернул лидерство на рынке Казахстана

1 ноября 2018 12:33
87
«АвтоВАЗ» вернул лидерство на рынке Казахстана
В Белоруссии ВАЗ вышел на второе место.

Об этом сообщил вице-президент по персоналу и социальной политике предприятия Дмитрий Михаленко. В Белоруссии, по его словам, ВАЗ вышел на «второе».

Тренд на последовательное снижение продаж Ladа в Казахстане начался еще в 2014 году и длился несколько лет. Во многом ситуация была обусловлена введением там утилизационного сбора. Продажи в Беларуси шли весьма неплохо, однако в 2017 году темп роста реализации вазовских моделей в данной республике существенно замедлялся, пишет СО ОНЛАЙН.
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