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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АвтоВАЗ начал отдавать долги

16 ноября 2018 13:35
123
АвтоВАЗ начал отдавать долги
Соответствующая информация раскрывается в отчете предприятия за третий квартал текущего года.

Уровень просроченной кредиторской задолженности автозавода по состоянию на 30 сентября 2018 года упал до 1,01% от общей суммы обязательств. Годом ранее он был равен 14,4%.

Соответствующая информация раскрывается в отчете предприятия за третий квартал текущего года. «Деятельность компании за 9 месяцев 2018 года улучшилась по сравнению с этим же периодом предшествующего года в связи с получением прибыли от продаж, что оказало положительное влияние на данный показатель», — констатируют аудиторы АвтоВАЗа.

В общей сложности краткосрочные обязательства предприятия на конец третьего квартала 2018-го составили 117,7 млрд рублей, долгосрочные — 96,8 млрд рублей, пишет СО ОНЛАЙН.
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