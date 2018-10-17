Алексей Бобров стал членом правления АвтоВАЗа
17 октября 2018 09:19
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Алексей Бобров стал членом правления АвтоВАЗа Такое решение было принято на совете директоров компании, прошедшем 12 октября 2018 года. С апреля текущего года Алексей Бобров является исполнительным вице-президентом по финансам АвтоВАЗа, пишет СО ОНЛАЙН.
Также членами правления АвтоВАЗа на данный момент выступают Ив Каракатзанис, Алеш Братож, Эдуард Вайно, Павел Жукалин, Ахмет Кура Селчук, Венкатран Мамиллапалле, Миллер Пол Джозеф, Дмитрий Михаленко, Ян Птачек, Михаил Рябов, Николай Строков, Сергей Урюпин.
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