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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Активы тверского салона «АвтоВАза» пустят с молотка

25 октября 2018 11:32
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Активы тверского салона «АвтоВАза» пустят с молотка
Начальная цена лота на аукционе составила 65,4 млн рублей.

Недвижимость тверского автосалона «Лада Стиль» выставили на открытый аукцион. Начальная цена лота на аукционе составила 65,4 млн рублей.

«Лада Стиль» являлась официальным дилером автомобилей Lada в Твери, и в лучшие годы выручка этого автосалона превышала 500 млн рублей. Весной 2015 года компания перерегистрировалось в селе Подстепки Самарской области. А уже в июле 2015-го стартовал процесс банкротства фирмы, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com 


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