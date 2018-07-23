АВТОВАЗ сегодня уходит в плановый корпоративный отпуск
23 июля 2018 09:01
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ПАО «АвтоВАЗ» объявило о плановом корпоративном отпуске, который продлится с 23 июля по 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«В период отпуска на предприятиях группы „АвтоВАЗ“ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы»,– говорится в сообщении.
Ранее «АвтоВАЗ» представил новую Granta седан – первую модель нового семейства Lada Granta. Премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне. Также предприятие сообщило, что Lada Priora будет снята с производства в конце июля 2018 года, пишет "Коммерсантъ".
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