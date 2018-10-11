АВТОВАЗ 11 октября начал серийное производство LADA XRAY Cross
11 октября 2018 13:30
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О ценах и комплектациях пока не сообщается.
В проведении дорожных и лабораторных тестов были задействованы 80 автомобилей LADA XRAY Cross. Испытания проходили на территории России: северные - в Сургуте, южные – в Сочи. Крашенные в массе детали облицовки кузова были отдельно проверены на стойкость к выгоранию, повреждениям, попаданию бензина, говорится в официальном релизе АВТОВАЗа.
Как пишет "СитиТрафик", первый показ серийного LADA XRAY Cross состоялся на московском автосалоне ММАС-2018.
Благодаря установке новых шин и более длинных пружин дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Специальный джойстик LADA Ride Select на панели приборов позволяет включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Для динамичного и безопасного вождения LADA XRAY Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля, при этом количество оборотов от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9.
В проведении дорожных и лабораторных тестов были задействованы 80 автомобилей LADA XRAY Cross. Испытания проходили на территории России: северные - в Сургуте, южные – в Сочи. Крашенные в массе детали облицовки кузова были отдельно проверены на стойкость к выгоранию, повреждениям, попаданию бензина, говорится в официальном релизе АВТОВАЗа.
Как пишет "СитиТрафик", первый показ серийного LADA XRAY Cross состоялся на московском автосалоне ММАС-2018.
Благодаря установке новых шин и более длинных пружин дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Специальный джойстик LADA Ride Select на панели приборов позволяет включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Для динамичного и безопасного вождения LADA XRAY Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля, при этом количество оборотов от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9.
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