Жителю поселка Черновский может грозить уголовное дело за самовольное подключение к электросетям

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«Самарские распределительные сети» выявили крупное хищение электроэнергии в поселке Черновский Самарской области. Энергетикам пришлось дважды отключать «энерговора», самовольно подключившегося к электроэнергии.На дом в поселке Черновский энергетики обратили внимание в ходе очередного рейда по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. На месте было установлено, что срубовое строение подключено к сетям незаконно. Позже выяснилось, что у жителя дома нет документов ни на землю, ни на сам дом. Энергетики на месте составили акт безучетного потребления электроэнергии и ограничили электроснабжение дома, а в ОМВД РФ по Волжскому району было направлено заявление о привлечении недобросовестного потребителя к ответственности. Но, спустя неделю, энергетикам пришлось повторить процедуру – нерадивый потребитель снова незаконно подключился к сетям вскоре после получения акта о безучетном потреблении.Согласно расчёту объём похищенной электроэнергии в общей сложности составил почти 140 тысяч кВт*ч на сумму около 380 000 рублей. Жителю дома предстоит не только оплатить электроэнергию, но и погасить штраф в размере 10 тысяч рублей по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой, энергии, нефти и газа» на основании решения суда. Однако штрафом и оплатой потребленных киловаттов наказание за хищение электроэнергии не ограничится.В настоящее время решается вопрос о привлечении «энерговора»-рецидивиста к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ «Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Если признаки состава преступления будут установлены, за воровство электроэнергии он может лишиться свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба компании.