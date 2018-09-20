Житель Самарской области задержан при воровстве электроэнергии

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«Самарские распределительные сети» выявили хищение электроэнергии. Житель села Парфеновка решил уменьшить количество потребляемых киловатт, повесив на прибор учета обыкновенный магнит.«Энерговора» энергетики легко вычислили в ходе проведения мероприятий по борьбе с хищениями электроэнергии. При проверке прибора учета было обнаружено, что сработала антимагнитная пломба, а на дисплее были видны четкие следы от магнита. Согласно расчету объем похищенной электроэнергии составил более 10,5 тысяч кВт*ч. На месте был составлен акт безучетного потребления электроэнергии, а нарушителю предстоит оплатить потребленные киловатты.Кроме того, жителя села Парфеновка могут привлечь и к административной ответственности в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.Фото pixabay.com