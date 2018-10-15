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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

В ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс

15 октября 2018 13:46
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В ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс С мертвой точки дело может сдвинуть смена власти в операторе.
С мертвой точки дело может сдвинуть смена власти в операторе.

В Самаре бизнес «Синема Парка» долгое время пробуксовывал. Кинотеатр до сих пор так и не заработал. В пабликах в социальных сетях это обстоятельство объяснялось тем, что помещению требуется ремонт по стандартам «Синема Парка», а также проблемами с поставками электроэнергии.

С мертвой точки дело может сдвинуть смена власти в операторе «Парк Хауса» — компании «Арес Недвижимость»., пишет "СО ОНЛАЙН".
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