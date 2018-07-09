82

В целях улучшения качества обслуживания клиентов и повышения уровня информационной безопасности в Самараэнерго открыт новый Личный кабинет с новыми возможностями по оплате электроэнергии без комиссии.В новом Личном кабинете есть возможность:Передавать показанияПроизводить оплату без комиссииПросматривать детализацию счетаКонтролировать энергозатратыПолучать информацию о тарифахПодписаться на рассылку электронных счетов.Для работы в новом Личном кабинете на сайте Самараэнерго необходимо пройти новую регистрацию по адресу: https://lk.samaraenergo.ruЗарегистрированным пользователям Мобильного приложения Личного кабинета новая регистрация в Личном кабинете не требуется.