Торжественное открытие стелы в честь строительства первого магистрального газопровода СССР состоится в Самаре

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31 августа в 11.00 в Самаре на Аллее Трудовой Славы (на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Советской) состоится торжественное открытие стелы в честь строительства в 1942-1943 годах первого магистрального газопровода СССР Бугуруслан-Куйбышев.Стела высотой 6 метров выполнена Виктором Фоминым и Валерием Ермилиным по проекту архитектора Татьяны Журавлевой. Композиция состоит из трех элементов, символизирующих языки газового пламени. В темное время суток стела будет подсвечиваться.Аллея Трудовой Славы выбрана местом для установки потому, что здесь увековечена память о трудовом подвиге коллективов предприятий, которые работали в городе в годы Великой Отечественной войны.Стела создана и установлена на средства добровольных благотворительных пожертвований, сообщает Газпром трансгаз Самара.Фото pixabay.com