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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Профсоюз АВТОВАЗа начинает переговоры с руководством об индексации зарплаты работников

14 июня 2018 10:58
Профсоюз АВТОВАЗа начинает переговоры с руководством об индексации зарплаты работников Переговоры стартуют 14 июня.
Переговоры стартуют 14 июня.

Как сообщает профсоюзная организация АВТОВАЗа в соцсетях, с 14 июня начинаются переговоры профкома первички с администрацией завода об индексации заработной платы работников. Вероятно, о результатах переговоров станет известно до того, как предприятие отправится в единый корпоративный отпуск, который установлен с 23 июля по 12 августа, пишет СитиТраффик.

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