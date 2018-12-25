Конструкторы самарского ПАО «Кузнецов» получили государственные стипендии за работу по авиационным двигателям

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Трое работников Инженерного центра ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) победили в конкурсе на получение государственных стипендий, ежегодно выделяемых молодым специалистам организаций оборонно-промышленного комплекса РФ в соответствии с Указом Президента РФ о мерах господдержки. Конструкторы представили на суд жюри работу по увеличению назначенного ресурса авиационных двигателей.В ежегодном конкурсе на получение стипендии за достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники участвуют работники предприятий – исполнителей гособоронзаказа. Жюри рассматривает результаты выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, созданные технологии и материалы.В 2018 году в числе лауреатов конкурса – работники Инженерного центра генерального конструктора ПАО «Кузнецов»: начальник отдела прочности и теплофизики Игорь Селиванов и начальники бригад этого отдела Кирилл Непеин и Александр Чалкин. На конкурс в секции «Авиационные системы, комплексы и перспективные материалы» они представили результаты многоэтапной плановой работы, которая проводилась под руководством генерального конструктора в течение трех лет. Ее целью было увеличение назначенного ресурса двигателей НК-32.Всего в работе, методическое сопровождение которой осуществлялось ведущими отраслевыми институтами, было задействовано не менее ста специалистов ПАО «Кузнецов» – из производственных цехов, конструкторских отделов, Сервисного центра и других подразделений.По словам Игоря Селиванова, в ходе работы впервые использованы методы прочностного и ресурсного проектирования, ранее не применявшиеся на предприятии.