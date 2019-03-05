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Автомобили LADA участвуют в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

5 марта 2019 13:21
141
Автомобили LADA участвуют в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей.

Автомобили LADA стали участниками государственных программ поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые были разработаны Министерством промышленности и торговли РФ и возобновили свою работу с 1 марта 2019 года.
Согласно правилам программ, для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. В программе принимают участие все модели LADA.

В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» - россияне, приобретающие собственную машину в первый раз, сообщает ПАО «АВТОВАЗ».

Одним из условий государственных схем субсидирования является то, что выгода в 10% от стоимости модели LADA предоставляется при покупке автомобиля по программе кредитования. Экономия в размере 10% от стоимости может суммироваться с дополнительной выгодой до 40 тысяч рублей, которая предоставляется при покупке LADA Granta, LADA Vesta, а также фургона и универсала LADA Largus по системе Трейд-Ин.

Напомним, что государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были впервые запущены летом 2017 года и действовали до конца мая 2018 года. Программы показали свою высокую эффективность и востребованность со стороны покупателей новых автомобилей. Так, в период действия программ в 2018-м году (с января по май) 40% покупателей LADA совершали сделки с их использованием.
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