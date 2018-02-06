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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

80 000 граждан-потребителей стали пользователями Личного кабинета Самараэнерго

6 февраля 2018 11:49
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80 000 граждан-потребителей стали пользователями Личного кабинета Самараэнерго
Всё большую популярность у потребителей приобретают предоставляемые гарантирующим поставщиком дистанционные сервисы.

Сегодня в ПАО «Самараэнерго» зарегистрирован восьмидесятитысячный пользователь Личного кабинета, а число пользователей Мобильного приложения Личного кабинета достигло двух с половиной тысяч человек.
Личный кабинет максимально облегчает схему взаимодействия клиентов с энергосбытовой компанией. Это самый простой способ, не выходя из дома управлять своим лицевым счетом: передавать показания приборов учета и оплачивать потреблённую электроэнергию в любое время суток.

Интерес у потребителей вызывает и новый сервис по доставке электронных счетов, подписаться на который граждане-потребители могут как в Личном кабинете, так и в письменной форме при личном обращении в
отделения ПАО «Самараэнерго». В настоящее время свыше 22 000 человек подключились к сервису по доставке электронных счетов. Данная услуга гарантирует предоставление электронной квитанции на электронную почту в день ее формирования. Оплачивать электроэнергию по электронной квитанцию можно любым удобным для потребителя способом, сообщает пресс-служба компании.
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