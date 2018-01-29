Зимний набор: 1 февраля в Поволжском государственном университете сервиса стартует первая волна приемной кампании
29 января 2018 15:54
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Подробно о правилах приема в 2018 году
Согласно правилам приема, подать документы на внебюджет на эти формы обучения можно в два периода – зимой и летом.
Для первого периода в феврале 2018 года установлены следующие сроки:
- начало приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля;
- завершение приема документов, от абитуриентов, имеющих дипломы среднего профессионального или высшего образования, – 9 февраля;/
- завершение приема документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, – 16 февраля.
Стать студентом вуза могут выпускники школ, колледжей, техникумов и вузов из любого региона России. Выпускники 11-х классов предоставляют результаты ЕГЭ, а остальные группы абитуриентов сдают вступительные испытания в виде компьютерного тестирования в университете!
Подать документы в ПВГУС для обучения по заочной и дистанционной формам можно на широкий перечень программ бакалавриата, специалитета и магистратуры (кроме направлений бакалавриата «Информационная безопасность», «Искусство костюма и текстиля» и направления магистратуры «Дизайн»). Познакомиться со всеми образовательными программами можно в «Справочнике абитуриента ПВГУС»
Приемная комиссия ПВГУС: 8 (8482) 22-22-83.
Проведение закупки между потенциальными поставщиками на конкурентной основе носит название тендер. Все тендеры москвы собраны здесь https://synapsenet.ru. Участвуйте и побеждайте. Успехов вам!
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