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Новости /  Новости Тольятти  

Выручка предприятий-резидентов ОЭЗ «Тольятти» за 2018 год превысила 4 млрд рублей

13 февраля 2019 20:32
114
Помимо автокомпонентных производств, существенные результаты развития демонстрирует фармацевтическая компания ООО «Озон Фарм».
Выручка предприятий-резидентов ОЭЗ «Тольятти» за 2018 год превысила 4 млрд рублей.

Помимо автокомпонентных производств, существенные результаты развития демонстрирует фармацевтическая компания ООО «Озон Фарм», выручка которой по итогам прошлого года превысила 780 млн рублей , передает oeztlt
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