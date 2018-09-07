Возобновилось дело о хищении денег у ПАО «Тольяттиазот»: Раскрыта офшорная схема владения ТОАЗом

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Тема офшорных компаний, хранящих акции ТОАЗа в депозитарии АКБ «Тольяттихимбанк» поднимается в процессе не впервые. Несколько месяцев назад показания давал представитель потерпевшего – компании «Уралхим» – Андрей Ермизин. Он представил подробную схему офшорного владения мажоритарным пакетом ТОАЗа, из которой следовало, что подсудимые Владимир и Сергей Махлаи, а также Андреас Циви контролировали предприятие через специально созданный и полностью подконтрольный им депозитарий АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО). Это позволяло беспрепятственно управлять мажоритарным пакетом акций ТОАЗ через подконтрольные офшорные компании, скрывая их аффилированность с Махлаями и Циви, то есть обманывать миноритарных акционеров, не участвующих в преступной схеме распределения дохода, что подтверждается материалами уголовного дела.Полный контроль над депозитарием АКБ «Тольяттихимбанк» и реестродержателями, в котором учитываются акции ТОАЗ, позволил создать такую схему управления, при которой беспрепятственно возможно было проводить операции по переводу и перераспределению пакетов акций на подставных лиц в любое время с любым количеством акций. При этом счета-депо на офшорные компании открывались путем предоставления интересов этих компаний подчиненными обвиняемым сотрудниками банка АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО). При этом работники банка никогда лично не видели доверителей, а документы, связанные с этими компаниями, уничтожались.Теперь показания Ермизина нашли свое подтверждение в допросе руководителя депозитария Денисова. Он безоговорочно признал, что через многочисленные офшорные компании, счета которых были открыты в депозитарии, Циви и Махлаи владели акциями ТОАЗа (всего учтено в депозитарии более 70%). Свидетель окончательно изобличил подсудимых – Владимира и Сергея Махлаев, Андреаса Циви, Беата Рупрехта-Ведемайера и Евгения Королева, которые отчаянно пытались скрыть факт управления предприятием через подставные офшорные компании, спрятанные под вывеской депозитария АКБ «Тольяттихимбанк».Как ранее сообщали СМИ в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, составляет около 86 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора Виктором Гринем.Пока свидетельские показания полностью подтверждают версию следствия, изложенную в обвинительном заключении. Более того, в картотеке арбитражного суда находятся четыре дела по взысканию с ТОАЗа недоплаченных налогов за 2012–2013 гг. на общую сумму в 1,5 млрд руб. По одному из них суд уже вынес решение в пользу налоговиков. Это означает, что финансовые преступления на предприятии не ограничивались рассматриваемым в рамках уголовного дела периодом с 2008 по 2011 гг., и в будущем могут появиться аналогичные дела по другим эпизодам мошенничества на тольяттинском химкомбинате.