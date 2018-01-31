Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет
31 января 2018 16:04
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В первую очередь Владимир Гутенев ознакомился с научными лабораториями научо-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ (НИИПТ).
Подробно депутату представили два научных проекта. Первый — создание на базе вуза центра магниевых технологий. Как рассказал директор НИИПТ Дмитрий Мерсен, суть проекта заключается в том, чтобы использовать магний в чистом виде в различных прикладных областях: медицине, аэрокосмической области и машиностроения.
По словам ученого, магний на 30% легче алюминия, но превосходит его по прочности. Более того, это единственный металл, который полностью совместим с человеческим организмом.
"Магний может применяться в медицине при протезировании в чистом виде, — поясняет Дмитрий Мерсен. — Сегодня широко используются титановые имплантаты, при травмах костной ткани. Но, как правило, после сращивания имплантат убирают, а это вновь надо делать хирургическую операцию. А если поставить имплантат из магния, то после сращивание костей магний будет рассасываться сам".
Второе направление, где предлагается использовать магний, это машиностроение и аэрокосмическая область. Так как металл очень легкий, но вместе с тем очень прочный, он может широко применяться при конструировании и создании ракет, самолетов и автомобилей.
Сегодня ТГУ уже имеет заинтересованных партнеров в этой области из Германии, Швейцарии, Южной Кореи и др. Разработчики ставят перед собой цель к 2021 году выпустить готовую продукцию и начать ее реализовывать на рынке.
Второй крупный проект, над которым работают ученые ТГУ — создание инновационных материалов для очистки загрязненных вод. Его представил руководитель научно-исследовательского отдела "Нанокатализаторы и функциональные материалы" НИИПТ Анатолий Викарчук.
Он рассказал, что ученые ТГУ создали принципиально новый материал, обладающий высоким каталитическим свойством, так называемые пентагональные частицы. Благодаря им можно производить высокого уровня отчистку промышленных и сточных вод.
На практике ученые ТГУ предлагают использовать свои уникальные наработки при очистке сточных вод свалок ТБО при помощи специальной установки. Сегодня уже разработан проект ее модели, и для воплощения ее в жизнь университету требуется дополнительное финансирование. Примерная стоимость модели составит 30 млн рублей.
"Университет постоянно находит конкурсные процедуры, выигрывает различные гранты, получает дополнительное финансирование из разных структур. Благодаря этому вуз сформировал очень серьезный задел в области не только фундаментальной науки, но и в области прикладной. Очень впечатлил проект по созданию магниевого центра. Мне кажется, что это разработки были бы интересны одному из холдингов корпорации Ростехнологий — холдингу Технодинамика, — прокомментировал Владимир Гутенев. — Очень интересные разработки, которые должны быть востребованы в системе очистки сточных вод. Учитывая то внимание, которое оказывает глава региона Дмитрий Игоревич Азаров экологической теме, я думаю, что мы увидим серьезные подвижки здесь. Интеллектуальным драйвером, вне всякого сомнения, в этой области будет Тольяттинский университет".
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