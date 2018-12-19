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Новости /  Новости Тольятти  

Венкатрам Мамиллапалле покидает «АвтоВАЗ»

19 декабря 2018 23:35
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Как и предсказывало «СО» ОНЛАЙН», вице-президент автозавода по закупкам Венкатрам Мамиллапалле покидает «АвтоВАЗ». 1 января 2019 года ему на смену придет Сирилл Дрюан-Шарно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Свой пост Мамиллапалле занимал с 2014 года. Где он будет работать теперь, пока неизвестно.

По информации вазовской пресс-службы, Сирилл Дрюан-Шарно окончил инженерную школу в Безансоне, а карьеру начинал в компании Delphi в качестве технического инженера и инженера по индустриализации на заводе автомобильных систем в Страсбурге. «С 2001 года перешел в компанию RNPO, отвечающую за закупочную деятельность для Альянса, на должность консультанта по развитию поставщиков (техноцентр Renault в Гиянкуре, Франция)», — указывается в пресс-релизе предприятия. До конца этого года Дрюан-Шарно продолжает работать заместителем генерального директора «АвтоВАЗ Рено Ниссан Закупочная Организация». 
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