В тольяттинском технопарке "Жигулёвская долина" завершается разработка нового российского вездехода для Арктики

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По заявлению разработчиков, вездеход будет способен везти груз массой до 10 тонн. При этом автомобиль сможет преодолевать непростой рельеф северных широт даже на спущенных шинах. Отмечается, что сами шины также являются полностью отечественной разработкой.Ожидается, что машина поступит в производство в 2020 году.Фото: laduga.ru