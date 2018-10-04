В тольяттинском технопарке «Жигулевская долина» прошел День поставщика КАМАЗ и ОАТ

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День поставщика собрал на одной площадке действующих партнеров КАМАЗа и Группы ОАТ, а также потенциальных поставщиков компаний. На открытии мероприятия руководитель регионального минпромаотметил, что мероприятие проходит в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и ПАО «КАМАЗ», которое подписали глава регионаи генеральный директор КАМАЗа24 мая текущего года на петербургском международном экономическом форуме.«Приоритетными задачами Правительства Самарской области являются создание условий для расширения кооперационных связей, поиск новых потребителей для промышленных предприятий региона с целью их устойчивого развития. В рамках этого Соглашения мы проводим первое масштабное мероприятие, собравшее более 150 участников со всей страны – от Москвы до Владивостока, – отметил врио министра. – Надеюсь, что это мероприятие будет полезным для ПАО «КАМАЗ» в поиске новых поставщиков, автокомпонентным предприятиям Самарской области позволит подписать договоры на поставку продукции с крупнейшим в Российской Федерации производителем грузовыхавтомобилей».Это уже не первое мероприятие, в организации которого принимает участие Кластер автомобильной промышленности Самарской области. В мае и сентябре текущего года «КАП СО» провел Дни поставщика HYUNDAI.«День поставщика – отличная площадка для выстраивания практических, кооперационных связей между автозаводом и производителями автокомпонентов. Буду рад поделиться новостями с текущими партнерами и найти новых для ПАО «КАМАЗ» и Группы ОАТ, выстроить с ними хорошие рабочие отношения», – подчеркнул генеральный директор Группы ОАТВо время презентации основных направлений локализации автокомпонентов ПАО «КАМАЗ» директор Центра закупок компанииотметил, что сегодня предприятие выпускает более 40 тысяч грузовых машин в год. На конвейере завода собираются порядка 40 различных моделей.На мероприятии была представлена выставка образцов продукции, а также все участники смогли в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы, передает пресс-служба облправительства.