В ожидании суда по делу ТОАЗа в мелких СМИ выходят заказные публикации, обвиняющих следствие, прокуратуру и суд в коррупции

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В конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий подсудимых, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.Основной владелец и экс-председатель совета директоров ТОАЗа Сергей Махлай – гражданин США, проживавший в разное время под именами Serge Makligh и George Mack. Его отец Владимир Махлай, совладелец и бывший «красный директор» ТОАЗа сбежал в Великобританию еще в 2005 году после выдвинутых против него в России обвинений в мошенничестве и неуплате налогов, однако на Туманном Альбионе он укрылся в статусе «жертвы политического преследования». Андреас Циви и Беат Рупрехт-Ведемейер – граждане Швейцарии, известные своими сомнительными делами в разных регионах мира – от Африки до Восточной Европы. Несколько лет назад они были признаны виновными во взятке в $1,5 млн Мухаммеду Шукри Ганему, министру правительства Каддафи, впоследствии найденному мертвым в Дунае. По швейцарским законам Рупрехт и Циви отделались штрафом. Очевидно, и в России они надеялись как-нибудь решить вопрос так, чтобы выведенные деньги возвращать не пришлось. А в рамках гражданского иска это около 75 млрд руб.Но правоохранительные и судебные органы заняли принципиальную позицию. С начала текущего года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были рассмотрены подробные схемы вывода прибыли с предприятия. Представленные суду документы раскрывают любопытные подробности о взаимоотношениях внутри группы Махлая – Циви. В частности, в изъятой следователями переписке Владимир и Сергей Махлаи обвиняют друг друга в «ограблении завода», причем сын грозит отцу тюрьмой, от которой его не спасет даже преклонный возраст, если тот не прекратит рассказывать неудобные для него факты. «Сергей, здравствуй! Отец узнал, что ты собираешься выплатить огромные дивиденды и возмущен беспредельно… [сказал] мне, напиши Сергею, что он [гробит] завод, вместо того, [чтобы] использовать деньги в заводе, отдает их в дивиденды… ранее в Швейцарии он сделал два обращения в эл. почту обоих первых лиц», – передает слова Махлая-старшего его гражданская жена Валентина Семенова. На что следует ответ Сергея: «В.А. передайте шефу. Что он грабил завод все его руководство… нам не останется как говорить правду как на самом деле он все это время руководил и сам ограбил завод. То что Шамин пытался доказать …как я и говорил если мы его отмазали от тюрьмы то на старости лет он сам себя вмазывает туда… И спихивать на то что он доверял подчиненным не пройдет. Он их заставлял делать незаконные вещи…».Не желая допускать представления суду новых документов, обличающих их подзащитных, адвокаты и пиарщики попытались превратить процесс в клоунаду с помощью абсурдных обвинений, а также истерики в интернете. Однако она лишь привела к дальнейшему саморазоблачению фигурантов дела. В частности, Владимир Махлай, надеясь перевести разбирательство в политическую плоскость, на страницах своего Живого Журнала разразился резкой критикой в адрес российской власти. По словам Махлая, все выборы в России за последние 25 лет были «недостоверными», а «все обещания и программы» так и не были исполнены. В стране произошел раскол – общество живет в нищете, а бизнес задыхается без свобод. Также Махлай утверждает, что в Госдуме РФ заседают «нелегитимные люди под чужими именами и фамилиями». «Яровая, Миронов и другие, которые никогда не избирались и имеют купленные мандаты, издают и утверждают недееспособные законы», – пишет бизнесмен. Также в своем ЖЖ он публикует свое письмо, адресованное Циви и Рупрехту, в котором он выражает недовольство тем, что за его спиной «подключаются посторонние, не имеющие отношения к бизнесу лица» и потребовал без его разрешения «не делать никаких подписей, касающихся Nitrochem». Также в письме он напоминает, что «мы создали Nitrochem при содействии Андрея Махлая» (второго сына Махлая-старшего). Речь идет о той самой швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG, через которую было организовано похищение продукции ТОАЗа. При этом защита как раз пыталась опровергнуть аффилированность Nitrochem с ТОАЗом.Адвокатам группы Махлаев – Циви ничего не оставалось, кроме как попытаться заявить отвод прокурора. Основание они придумали поистине фантастическое – совпадение позиции прокурора с потерпевшими. Хотя на самом деле это абсолютно логично и в подавляющем большинстве дел все именно так и есть. Естественно, на судью устроенное защитой шоу не произвело впечатления, и ходатайство об отводе прокурора было отклонено.Похоже, ни комментарии «экономистов» и «политологов», ни обличительные речи Владимира Махлая в ЖЖ, ни адвокатские уловки не смогли сорвать суд и предотвратить объективное и беспристрастное рассмотрение дела по существу. Напротив, между обвиняемыми наметился очевидный раскол и вскоре, не исключено, кто-нибудь из них пожелает дать показания против своих бывших подельников. Это значит, что мы можем надеяться на справедливый вердикт, который заставит виновных вернуть все похищенные деньги на тольяттинский завод.