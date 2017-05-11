В этом году в Тольятти установят 17 спортивных площадок
11 мая 2017 13:25
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10 мая депутаты гордумы утвердили поправки в городской бюджет 2017 года, касающиеся благоустройства дворовых территорий. На эти цели в бюджете города дополнительно предусмотрено 19,9 млн рублей, составляющие 33% от общей суммы расходов (остальное финансируется из бюджета области).
Кроме того, направляются на другие цели бюджетные ассигнования в сумме 97 млн рублей, ранее предусмотренные на выдачу субсидий управляющим компаниям для комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.
36,8 млн пойдут на обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий, в форме размещения муниципального заказа. Из них 25 млн уйдет на устройство пяти спортивных площадок на территории общего пользования.
Оставшиеся 62,2 млн рублей было предложено направить департаменту образования на установку 12 спортивных площадок на территориях школ. Еще 247 тысяч рублей предполагается потратить на установку постамента для бюста Сергею Королеву на территории школы № 49, пишет TLTgorod.
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