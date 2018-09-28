В Тольятти завершен длительный период неблагоприятных метеоусловий, состояние атмосферного воздуха нормализовалось
28 сентября 2018 14:24
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С 18.09.2018 предупреждения по НМУ не составлялись и не передавались, экологическая ситуация спокойная, случаи превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на стационарной сети атмосферного мониторинга (8 стационарных постов наблюдений) не зафиксированы. Сведений об аварийных выбросах загрязняющих веществ не поступали.
В настоящее время министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с Управлением Росприроднадзора по Самарской ведется работа с крупнейшими промышленными предприятиями города:
- в адрес руководителей 30 предприятий г.о.Тольятти направлено предупреждение о необходимости принятия мер по усилению контроля качества выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в том числе, в периоды НМУ;
- в адрес предприятий, вносящих значимый вклад в загрязнение атмосферного воздуха, направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, установлен контроль за их исполнением;
- проведено рабочее совещание по вопросу организации взаимодействия природоохранных органов для контроля исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в периоды НМУ с участием территориальных органов Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росгидромета и Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- организовано проведение дополнительных маршрутных исследований состояния атмосферного воздуха силами ведомственных
лабораторий (в том числе лаборатории ГБУ «Природоохранный центр» в ночное и утреннее время);
- в отношении ряда предприятий проводятся административные расследования по вопросу нарушения условий специального разрешения на выброс загрязняющих веществ.
В настоящее время, учитывая сложившуюся ситуацию, а также кардинальные изменения федерального законодательства, вступающие в силу 1 января 2019 года, министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подготовлен проект постановления Правительства Самарской области, предусматривающий изменение перечня предприятий, обеспечивающих регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ. Таким образом, все крупные промышленные объекты будут обязаны регулировать выбросы с учетом погодных условий.
Качество атмосферного воздуха в Тольятти находится на особом контроле Правительства Самарской области.
Все вопросы обеспечения экологической безопасности на территории г.о.Тольятти будут рассмотрены 4 октября на выездном совещании под
председательством Главы региона Дмитрия Азарова, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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