В Тольятти завершен длительный период неблагоприятных метеоусловий, состояние атмосферного воздуха нормализовалось

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С 18.09.2018 предупреждения по НМУ не составлялись и не передавались, экологическая ситуация спокойная, случаи превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на стационарной сети атмосферного мониторинга (8 стационарных постов наблюдений) не зафиксированы. Сведений об аварийных выбросах загрязняющих веществ не поступали.В настоящее время министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с Управлением Росприроднадзора по Самарской ведется работа с крупнейшими промышленными предприятиями города:- в адрес руководителей 30 предприятий г.о.Тольятти направлено предупреждение о необходимости принятия мер по усилению контроля качества выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в том числе, в периоды НМУ;- в адрес предприятий, вносящих значимый вклад в загрязнение атмосферного воздуха, направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, установлен контроль за их исполнением;- проведено рабочее совещание по вопросу организации взаимодействия природоохранных органов для контроля исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в периоды НМУ с участием территориальных органов Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росгидромета и Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры;- организовано проведение дополнительных маршрутных исследований состояния атмосферного воздуха силами ведомственныхлабораторий (в том числе лаборатории ГБУ «Природоохранный центр» в ночное и утреннее время);- в отношении ряда предприятий проводятся административные расследования по вопросу нарушения условий специального разрешения на выброс загрязняющих веществ.В настоящее время, учитывая сложившуюся ситуацию, а также кардинальные изменения федерального законодательства, вступающие в силу 1 января 2019 года, министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подготовлен проект постановления Правительства Самарской области, предусматривающий изменение перечня предприятий, обеспечивающих регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ. Таким образом, все крупные промышленные объекты будут обязаны регулировать выбросы с учетом погодных условий.Качество атмосферного воздуха в Тольятти находится на особом контроле Правительства Самарской области.Все вопросы обеспечения экологической безопасности на территории г.о.Тольятти будут рассмотрены 4 октября на выездном совещании подпредседательством Главы региона, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети