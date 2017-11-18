В Тольятти выступит знаменитый балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский

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Сегодня, 18 ноября, в рамках абонемента 13 «WORLD MUSIС» на сцене тольяттинской филармонии выступит «Паганини русской балалайки» виртуоз Алексей Архиповский.В честь своего юбилея Алексей Архиповский подготовил специальную программу, в рамках которой он исполнит как хорошо полюбившиеся слушателю композиции, так и абсолютно новые произведения.Помимо 50-го дня рождения, этим концертом Алексей отмечает 40-летие своей сценической деятельности.Универсальный музыкант, свободный от стилевых и жанровых рамок, Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а также на концертных площадках, число которых стремительно растёт — как в России, так и за рубежом. В 2011 году виртуоз попал в российскую книгу рекордов в номинации «лучший в мире балалаечник», сообщает пресс-служба тольяттинской филармонии.Инструмент, с которым Алексей будет выступать, это балалайка легендарного мастера С.И. Налимова под номером 169, изготовленная в 1915 году. Это предпоследний номер мастера, ведь за всю свою жизнь он создал всего 170 инструментов. Эта балалайка была выкуплена Алексеем в 2016 году у коллекционера из Германии, и это один из немногих, если не первый инструмент С. И. Налимова, вернувшийся на родину.