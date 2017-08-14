В Тольятти выбрано место для строительства "Немов-центра"

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В субботу, 12 августа, во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин обсудил с главой города С.А. Анташевым актуальные вопросы развития муниципалитета.В ходе совещания обсуждался вопрос строительства и реконструкции спортивных объектов города, входящих в федеральную программу подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля Волжским автозаводом. В частности, подробно говорили о проекте строительства гимнастического «Немов-центра». На совещании был решен вопрос с местом его расположения и определена примерная стоимость проекта.«Немов-центр» станет масштабным спортивным сооружением. В нем будут тренироваться сотни гимнастов, появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня», - отметил Н.И. Меркушкин.В «Немов-центре», согласно проекту, предусмотрено несколько залов (основной будет иметь размеры 70×36м) со зрительскими местами, бассейн, гостиница и сопутствующая инфраструктура.Также на совещании обсудили реконструкцию СК «Акробат» и строительство легкоатлетического манежа и ФОКа на Певческом поле. Отдельное внимание Н.И. Меркушкин уделил строительству 17 универсальных спортплощадок в округах Тольятти. Как доложил глава города, договора с подрядчиками заключены, и они приступают к работе на следующей неделе. С.А. Анташев заверил, что площадки будут возведены в срок.