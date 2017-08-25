В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ООО «УК «Жилкомсервис»

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Следственным управлением МВД России по г.Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис», обслуживающего жилые дома в Автозаводском районе города.По версии следователей, жильцы домов, находящихся под управлением «Жилкомсервис», в период с 1 января по 1 октября 2016 года исправно оплачивали полученное тепло, однако менеджеры управляющей компании не перечисляли данные средства на счета поставщика ресурсов. В результате УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 15,1 млн рублей.Рост задолженности ряда управляющих компаний Тольятти стал центральной темой межведомственного совещания, которое прошло на этой неделе под руководством прокурора г.о.Тольятти Альберта Москалева. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы г.о. Тольятти Игорь Ладыка, начальник УМВД России по Тольятти Хейрулла Ахмедханов, представители Службы федеральных приставов, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.На сегодняшний день общая задолженность Тольятти за коммунальные ресурсы по состоянию на 1 августа 2017 года составляет более 2 млрд. рублей. Основная часть озвученной задолженности приходится на тепловую энергию, поставляемую предприятиям и управляющим компаниям города от источников «Т Плюс Самара». По словам главного специалиста отдела по безопасности и режиму Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Землянко, общий долг потребителей города перед теплоэнергетиками составляет 1 млрд. 539 млн. рублей, из которых 748 млн. рублей – долг абонентов Автозаводского района, 436 млн. рублей – Центрального района, 355 млн. рублей – Комсомольского района. Значительная часть этого долга образовалась в результате создания управляющих компаний-«клонов». Это распространенная схема нецелевого использования коммунальных средств, когда жилые дома переводятся в новую УК, а от «старой» остается лишь название и накопленная задолженность. При этом менеджмент «старой» и новой организаций, как правило, совпадает. Также среди незаконных приемов, которые используют некоторые коммунальные менеджеры города, значится выставление двойных квитанций. Как отметил Сергей Игоревич, энергокомпания ведет активную претензионно-исковую работу, тесно работает с правоохранительными органами. В частности, в настоящее время правоохранителями проводится проверка по 22 обращениям.На прошедшем совещании Альберт Москалев подтвердил, что энергокомпания ведет систематическую претензионно-исковую работу, используя все законные возможности для сокращения имеющейся задолженности. В свою очередь руководители целого ряда управляющих компаний недостаточно активно работают с населением. Прокурор г..Тольятти призвал представителей УК и ТСЖ на все 100% использовать имеющиеся у них рычаги воздействия на должников, включая обращения в суд и привлечение судебных приставов, поскольку от этого, в том числе, будет зависеть надежное и бесперебойное прохождение городом очередного отопительного сезона. В случае, если будут выявлены факты нецелевого использования средств, полученных от жителей в качестве оплаты коммунальных услуг, прокуратура будет действовать по всей строгости закона, что продемонстрировало уголовное дело, возбужденное в отношении ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис».В ходе совещания прокурор г.о.Тольятти дал поручения в кратчайшие сроки организовать совместные встречи целого ряда управляющих компаний с работниками прокуратуры и ФССП с целью поиска способов сокращения размера задолженности УК до начала отопительного сезона, сообщает "Т Плюс".