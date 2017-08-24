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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти в акватории Волги граждане были проверены на наличие задолженностей

24 августа 2017 12:53
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В Тольятти в акватории Волги граждане были проверены на наличие задолженностей
Приставы провели операцию "Должник".

В ходе акции «Должник» водители и владельцы водных маломерных судов  проверялись на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. В ходе мероприятия было проверено 23 гражданина. Должников среди них не обнаружено. Им были вручены информационные листовки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», при помощи которого можно не только узнать о наличии долгов, но и погасить их. Также даны консультации по вопросам, касающимся компетенции УФССП России по Самарской области.

Акция «Должник» проходит в целях информирования граждан о работе региональных судебных приставов, погашения задолженностей по различным категориям исполнительных производств, а также  популяризации сервиса «Банк данных исполнительных производств».  

 
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