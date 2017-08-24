В Тольятти в акватории Волги граждане были проверены на наличие задолженностей

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В ходе акции «Должник» водители и владельцы водных маломерных судов проверялись на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. В ходе мероприятия было проверено 23 гражданина. Должников среди них не обнаружено. Им были вручены информационные листовки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», при помощи которого можно не только узнать о наличии долгов, но и погасить их. Также даны консультации по вопросам, касающимся компетенции УФССП России по Самарской области.Акция «Должник» проходит в целях информирования граждан о работе региональных судебных приставов, погашения задолженностей по различным категориям исполнительных производств, а также популяризации сервиса «Банк данных исполнительных производств».