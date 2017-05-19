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В Тольятти упростилась процедура приема резидентов ТОР

19 мая 2017 13:53
93
В Тольятти упростилась процедура приема резидентов ТОР

Новым порядком предусмотрено сокращение перечня обязательных к предоставлению инвестором документов.

Правительством Самарской области на основе полученной практики работы с резидентами были внесены изменения в постановление об обеспечении функционирования ТОСЭР «Тольятти».

Новым порядком предусмотрено сокращение перечня обязательных к предоставлению инвестором документов. В частности, вместо 17 их теперь будет семь. Также упрощены и требования к бизнес-плану.

В соглашении, которое подписывается с резидентами, теперь нет жесткой привязки к заявленным параметрам выполнения проекта. При этом обязательства резидентов по выполнению ключевых показателей, предусмотренных федеральными документами, остались без изменений.
Так, например, если инвестор заявляет 100 рабочих мест, а организовывает 70, соглашение с ним не будет расторгнуто, так как минимальный порог открытия новых рабочих мест – 20 штатных единиц.

«Также серьезно упрощается система мониторинга реализации проектов. Могу с уверенностью сказать, что наш порядок является очень комфортным для инвесторов и одним из самых лояльных по сравнению с другими ТОРами», - подчеркнул руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Дмитрий Богданов, пишет TLTgorod.
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