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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти средняя зарплата выросла до 32,6 тысяч рублей

7 ноября 2017 11:44
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В Тольятти средняя зарплата выросла до 32,6 тысяч рублей Средние данные вызывают негодование рядовых тольяттинцев.
Средние данные вызывают негодование рядовых тольяттинцев.

Сегодня, 7 ноября, чиновники администрации Тольятти представили неоднозначные данные на комиссию по бюджету и экономической политике Тольяттинской городской думы, возглавляемую Михаилом Носоревым. Как передает корреспондент TLTgorod, речь идет о средней заработной плате в городе.

В частности, на конец 2017 года экономисты городской администрации ожидают «незначительный рост среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций с 30 тысяч рублей в 2016 году до 32,6 тысяч рублей».

Напомним, что данные «средней температуры по больнице» всякий раз вызывают негодование рядовых тольяттинцев, которые не понимают, где их администрация берет. Депутаты также неоднократно предлагали разделять показатели средних зарплат по категориям, например, рядовой персонал, руководители среднего звена и высшего. Однако представители городской администрации почему-то не прислушиваются к этим рекомендациям, пишет TLTgorod.

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