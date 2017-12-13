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В Тольятти сотрудники транспортной полиции провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. У десяти воспитанников Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приняли «Единства» Присягу.
В Тольятти сотрудники транспортной полиции провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества
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В Тольятти сотрудники транспортной полиции провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества

13 декабря 2017 17:17
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В Тольятти сотрудники транспортной полиции провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. У десяти воспитанников Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приняли «Единства» Присягу.
У десяти воспитанников Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приняли «Единства» Присягу.

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД  России на транспорте провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. Встреча прошла в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти.
В качестве приглашённых гостей присутствовали руководство, сотрудники и ветераны линейного отдела, сотрудники Тольяттинского ОМОН Управления Росгвардии России по Самарской области, начальник штаба Юнармии по г.о. Тольятти М.А. Дубянский, координатор молодёжного движения Общероссийского народного фронта Самарской области Д. Радченко, члены Попечительского совета, партнёры и сотрудники Центра.
Воспитанники Центра и другие участники мероприятия почтили память тех, кто не вернулся с поля боя и погиб, обеспечивая правопорядок и безопасность наших сограждан, минутой молчания.

В торжественной обстановке начальник Тольяттинского ЛОП полковник полиции А.М. Камбаров принял у десяти воспитанников «Единства» Присягу, вручил им Знамя объединения, личные жетоны и шевроны с эмблемой транспортной полиции России и надписью «Честь и верность. Закон и порядок».

- Рождение военно-патриотического юнармейского объединения «Полицейский патруль» при Тольяттинском линейном отделе полиции - это не только начальная дата, это повод поставить перед собой новые задачи, - отметил Айдын Камбаров. - Наше Отечество богато героями. На их подвигах и именах будет воспитано не одно поколение защитников Родины. Пусть «Полицейский патруль» процветает, дарит детям верные знания и радостные воспоминания. Пусть каждый день в этом объединении будет креативен и успешен.

Директор ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти (коррекционный)» Лариса Юмашина выразила благодарность сотрудникам транспортной полиции за взаимодействие и поддержку:
- Нам оказали высокую честь: в 2015 году наши воспитанники первыми из детских домов и школ-интернатов г.о. Тольятти стали юнармейцами. А сегодня у нас родился второй серьёзный отряд «Полицейский патруль» под патронажем Тольяттинского линейного отдела полиции. Я думаю, что мы не подведём. И очень надеюсь, что вы, став нашими друзьями,  будете чаще приходить в наш уютный тёплый дом.
В продолжение мероприятия воспитанники выступили с концертной программой, а приглашённые гости - с напутственными словами и поздравлениями.

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