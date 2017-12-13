В Тольятти сотрудники транспортной полиции провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества
13 декабря 2017 17:17
28
Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. Встреча прошла в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти.
В качестве приглашённых гостей присутствовали руководство, сотрудники и ветераны линейного отдела, сотрудники Тольяттинского ОМОН Управления Росгвардии России по Самарской области, начальник штаба Юнармии по г.о. Тольятти М.А. Дубянский, координатор молодёжного движения Общероссийского народного фронта Самарской области Д. Радченко, члены Попечительского совета, партнёры и сотрудники Центра.
Воспитанники Центра и другие участники мероприятия почтили память тех, кто не вернулся с поля боя и погиб, обеспечивая правопорядок и безопасность наших сограждан, минутой молчания.
В торжественной обстановке начальник Тольяттинского ЛОП полковник полиции А.М. Камбаров принял у десяти воспитанников «Единства» Присягу, вручил им Знамя объединения, личные жетоны и шевроны с эмблемой транспортной полиции России и надписью «Честь и верность. Закон и порядок».
- Рождение военно-патриотического юнармейского объединения «Полицейский патруль» при Тольяттинском линейном отделе полиции - это не только начальная дата, это повод поставить перед собой новые задачи, - отметил Айдын Камбаров. - Наше Отечество богато героями. На их подвигах и именах будет воспитано не одно поколение защитников Родины. Пусть «Полицейский патруль» процветает, дарит детям верные знания и радостные воспоминания. Пусть каждый день в этом объединении будет креативен и успешен.
Директор ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти (коррекционный)» Лариса Юмашина выразила благодарность сотрудникам транспортной полиции за взаимодействие и поддержку:
- Нам оказали высокую честь: в 2015 году наши воспитанники первыми из детских домов и школ-интернатов г.о. Тольятти стали юнармейцами. А сегодня у нас родился второй серьёзный отряд «Полицейский патруль» под патронажем Тольяттинского линейного отдела полиции. Я думаю, что мы не подведём. И очень надеюсь, что вы, став нашими друзьями, будете чаще приходить в наш уютный тёплый дом.
В продолжение мероприятия воспитанники выступили с концертной программой, а приглашённые гости - с напутственными словами и поздравлениями.
Фото по теме
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
582
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1085
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1282
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1315
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
928
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
941
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1411
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1763
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1771
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3721
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3817
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3863
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3330
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3389
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3974
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3397
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3877
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3584
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3697
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3601
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3368
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2920
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3392
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11440
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3912
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2987
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2597
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3147
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3643
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3155
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5499
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2030
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8945
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2682
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10434
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3061
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2516
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1661
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2033
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1921
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1614
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3251
Мероприятия