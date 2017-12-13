В Тольятти сотрудники транспортной полиции провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества

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Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. Встреча прошла в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти.В качестве приглашённых гостей присутствовали руководство, сотрудники и ветераны линейного отдела, сотрудники Тольяттинского ОМОН Управления Росгвардии России по Самарской области, начальник штаба Юнармии по г.о. Тольятти, координатор молодёжного движения Общероссийского народного фронта Самарской области, члены Попечительского совета, партнёры и сотрудники Центра.Воспитанники Центра и другие участники мероприятия почтили память тех, кто не вернулся с поля боя и погиб, обеспечивая правопорядок и безопасность наших сограждан, минутой молчания.В торжественной обстановке начальник Тольяттинского ЛОП полковник полициипринял у десяти воспитанников «Единства» Присягу, вручил им Знамя объединения, личные жетоны и шевроны с эмблемой транспортной полиции России и надписью «Честь и верность. Закон и порядок».- Рождение военно-патриотического юнармейского объединения «Полицейский патруль» при Тольяттинском линейном отделе полиции - это не только начальная дата, это повод поставить перед собой новые задачи, - отметил Айдын Камбаров. - Наше Отечество богато героями. На их подвигах и именах будет воспитано не одно поколение защитников Родины. Пусть «Полицейский патруль» процветает, дарит детям верные знания и радостные воспоминания. Пусть каждый день в этом объединении будет креативен и успешен.Директор ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти (коррекционный)»выразила благодарность сотрудникам транспортной полиции за взаимодействие и поддержку:- Нам оказали высокую честь: в 2015 году наши воспитанники первыми из детских домов и школ-интернатов г.о. Тольятти стали юнармейцами. А сегодня у нас родился второй серьёзный отряд «Полицейский патруль» под патронажем Тольяттинского линейного отдела полиции. Я думаю, что мы не подведём. И очень надеюсь, что вы, став нашими друзьями, будете чаще приходить в наш уютный тёплый дом.В продолжение мероприятия воспитанники выступили с концертной программой, а приглашённые гости - с напутственными словами и поздравлениями.