В Тольятти сотрудники ГАИ проводят рейды на "скорость"
12 мая 2017 13:45
128
Превышение скорости – одно из основных и распространенных нарушений, которые приводят к дорожным авариям. Водители стремятся побыстрее добраться до места назначения, что приводит к опасному нарушению правил дорожного движения. Это негативно сказывается на дорожной безопасности других участников.
Как рассказал Алексей Абакумов, зам.командира батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г.Тольятти: «В рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения в период с 8 мая по 14 мая 2017 года, на территории городского округа Тольятти проводятся мероприятия, направленные на соблюдение скоростного режима»
Для фиксации правонарушений инспекторы ГИБДД используют радары «Бинар», программное обеспечение которых не позволяет сотрудникам полиции редактировать или удалять записанные данные. Тем самым исключается возможность непринятия мер по зафиксированному нарушению. Стоит отметить, что за 4 месяца к административной ответственности по данному нарушению было привлечено уже 458 водителей. В 5 ДТП 6 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщают в группе «Происшествия Тольятти».
Добавить комментарий
Комментарии
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
468
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
722
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
614
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
458
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
544
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
966
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1390
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1222
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3186
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3139
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3382
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
2879
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2901
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3542
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2874
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3325
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3090
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3169
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3115
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
2907
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2588
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2934
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10899
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3347
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2662
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2239
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2817
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3227
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2773
- 31 августа 2014
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3377
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
456
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1052
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1216
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1437
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2742
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1620
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1430
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1068
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
561
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
983
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2214
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3238
Мероприятия