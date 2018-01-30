В Тольятти состоялось торжественное открытие завода по производству медной катанки
30 января 2018 18:54
169
В торжественном мероприятии приняли участие врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава администрации Тольятти Сергей Анташев, председатель Поволжского банка Сбербанк России Владимир Ситнов.
На заводе планируется производить 24 тысячи тонн катанки в год, а также перерабатывать ее в проволоку до пяти и более различных сечений. На открывающееся производство приглашены лучшие профессионалы в области производства медной катанки. Также все сотрудники будут проходить обучение. Всего в штате завода будет порядка 170 человек.
Александр Кобенко выразил благодарность руководству компании за проделанную работу: «Вам удалось реализовать проект за короткий промежуток времени. И это дорогого стоит. Я уверен, что проект будет успешным. Для города Тольятти крайне важно создание новых производств, новых рабочих мест, не связанных с автомобильной промышленностью. Сегодня совместными усилиями мы проводим большую работу, чтобы снизить зависимость города от автомобильного сектора и открытие подобных производств позволяет реализовать эту задачу. Хочется отметить, что для региона крайне важна работа, связанная с поддержанием экологии. И это направление будет поддержано регионом в полной мере».
Глава Тольятти Сергей Анташев отметил необходимость открытия новых рабочих мест в городе: «Сегодня открытие завода компании «Akron Holding» - это значимое и позитивное событие для Тольятти. Для города важно создание новых рабочих мест и высокотехнологических предприятий с использованием современного оборудования и с усовершенствованной культурой производства. Я
надеюсь что, появление нового завода на территории города позволит предприятию получать хорошую прибыль, а городу рассчитывать на поступления в бюджет. Желаю всему коллективу производственных успехов, получения удовлетворения от работы и материального благополучия».
Компания «Akron Holding» занимается заготовкой и переработкой лома цветных и черных металлов на протяжении 17 лет. В прошлом году руководством компании было принято решение о строительстве собственного литейно-механического завода по производству медной катанки под брендом «РусКат». Темпы строительства, начиная с демонтажа старого фундамента до пуска завода были рекордно быстрыми. На сегодняшний день у предприятия в собственности 4 тысячи квадратных метров производственных площадей и 1350 – административных. В собственности есть все ресурсы, необходимые и для дальнейшего развития: газ, электроэнергия.
Закуплено и привезено оборудование, отвечающее всем требованиям экологической безопасности. По оборудованию получено положительное заключение экспертов о его готовности к работе, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
689
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1181
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1374
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1468
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1009
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1022
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1490
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1835
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1860
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3834
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3951
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3990
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3440
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3456
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4092
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3507
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3992
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3654
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3826
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3716
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3486
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2999
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3483
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11545
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4027
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3065
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2666
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3215
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3736
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3222
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
239
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
280
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1611
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
519
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
517
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6998
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3309
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1925
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2364
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2243
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1880
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3500
Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»