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На заводе планируется производить 24 тысячи тонн катанки в год, а также перерабатывать ее в проволоку до пяти и более различных сечений. На открывающееся производство приглашены лучшие профессионалы в области производства медной катанки. Также все сотрудн
В Тольятти состоялось торжественное открытие завода по производству медной катанки
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В Тольятти состоялось торжественное открытие завода по производству медной катанки

30 января 2018 18:54
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На заводе планируется производить 24 тысячи тонн катанки в год, а также перерабатывать ее в проволоку до пяти и более различных сечений. На открывающееся производство приглашены лучшие профессионалы в области производства медной катанки. Также все сотрудн
Сегодня, 30 января, в Тольятти состоялось торжественное открытие завода по производству медной катанки. Был осуществлен «холодный пуск» печи огневого рафинирования.

В торжественном мероприятии приняли участие врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава администрации Тольятти Сергей Анташев, председатель Поволжского банка Сбербанк России Владимир Ситнов.

На заводе планируется производить 24 тысячи тонн катанки в год, а также перерабатывать ее в проволоку до пяти и более различных сечений. На открывающееся производство приглашены лучшие профессионалы в области производства медной катанки. Также все сотрудники будут проходить обучение. Всего в штате завода будет порядка 170 человек.

Александр Кобенко выразил благодарность руководству компании за проделанную работу: «Вам удалось реализовать проект за короткий промежуток времени. И это дорогого стоит. Я уверен, что проект будет успешным. Для города Тольятти крайне важно создание новых производств, новых рабочих мест, не связанных с автомобильной промышленностью. Сегодня совместными усилиями мы проводим большую работу, чтобы снизить зависимость города от автомобильного сектора и открытие подобных производств позволяет реализовать эту задачу. Хочется отметить, что для региона крайне важна работа, связанная с поддержанием экологии. И это направление будет поддержано регионом в полной мере».

Глава Тольятти Сергей Анташев отметил необходимость открытия новых рабочих мест в городе: «Сегодня открытие завода компании «Akron Holding» - это значимое и позитивное событие для Тольятти. Для города важно создание новых рабочих мест и высокотехнологических предприятий с использованием современного оборудования и с усовершенствованной культурой производства. Я
надеюсь что, появление нового завода на территории города позволит предприятию получать хорошую прибыль, а городу рассчитывать на поступления в бюджет. Желаю всему коллективу производственных успехов, получения удовлетворения от работы и материального благополучия».

Компания «Akron Holding» занимается заготовкой и переработкой лома цветных и черных металлов на протяжении 17 лет. В прошлом году руководством компании было принято решение о строительстве собственного литейно-механического завода по производству медной катанки под брендом «РусКат». Темпы строительства, начиная с демонтажа старого фундамента до пуска завода были рекордно быстрыми. На сегодняшний день у предприятия в собственности 4 тысячи квадратных метров производственных площадей и 1350 – административных. В собственности есть все ресурсы, необходимые и для дальнейшего развития: газ, электроэнергия.

Закуплено и привезено оборудование, отвечающее всем требованиям экологической безопасности. По оборудованию получено положительное заключение экспертов о его готовности к работе, сообщает пресс-служба облправительства. 
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