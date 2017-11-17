В Тольятти состоялось открытие фармацевтического завода «Озон Фарм»

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Мероприятие началось с экскурсии по территории завода, который по уровню оснащенности сегодня является одним из самых современных в России. Гостям показали производственную площадку, оборудование, рассказали о номенклатуре и технологии изготовления лекарственных препаратов.«Для региона очень важно, что кластер медицинских и фармацевтических технологий продолжает укрепляться такимисовременными предприятиями, как «Озон Фарм» в особой экономической зоне «Тольятти». На заводе будет производиться порядка 50 наименований лекарств, которые смогут составить достойную конкуренцию существующим на рынке зарубежным аналогам. Это значимое событие не только для региона, но и для России, поскольку доступные по цене лекарства будут распространяться по территории всей страны, а также по странам ближнего зарубежья» – отметил врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской областиСтарт работе завода «Озон Фарм» дали директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерствапромышленности и торговли РФ Алексей Алехин, врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, директор ООО «Озон Фармацевтика», генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»«Еще раз хочу поздравить «Озон Фарм» с началом работы в ОЭЗ «Тольятти» и поблагодарить коллектив компании за профессионализм вработе и ответственность в исполнении взятых на себя обязательств. Запуск фармацевтического завода – это кропотливая работа, требующая соблюдения многих формальностей. Предприятию не просто удалось с успехом ее завершить, но и выдержать очень сжатые сроки» - сказал Сергей Федоров, сообщает пресс-служба облправительства.