В Тольятти состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню

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Сегодня, 6 марта 2019 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской областипосетил Тольятти, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному женскому дню 8 марта.От имени губернатора Самарской областипредседатель областного Правительства поздравил жительниц города на торжественных собраниях в ДК «Тольятти» и ПАО «АвтоВАЗ».«Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не были бы успешны. Работая на самых ответственных участках, вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, умение находить нестандартные иэффективные решения, - сказал Александр Нефёдов. - Достижения Тольятти, всей Самарской области – во многом результат вашего созидательного труда».Председатель регионального Правительства подчеркнул, что в Самарской области и в стране в целом многое делается для повышения уровня и качества жизни людей. Началась реализация важнейших национальных проектов. В ближайшие годы в регионе будут построены новые детские сады и школы, медицинские, спортивные и культурные центры, продолжится благоустройство парков, скверов и бульваров. Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Тольятти планируется в ближайшие годы открыть сосудистый центр, а также построить современный онкодиспансер. Существенно увеличить объем средств на реализацию национальных проектов позволят дополнительные поступления в бюджет области - более 11 млрд. рублей. Они будут направлены на здравоохранение, образование, капремонт, обеспечение жильем детей-сирот, спорт, решение других важнейших для губернии вопросов.Дополнительный толчок развитию Тольятти придаст празднование 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. «Поддержка «АвтоВАЗа», автомобилестроения в целом – один из приоритетов промышленной политики федерального центра и Правительства Самарской области», - подчеркнул председатель Правительства региона. Госпрограмма празднования обрела реальное финансирование после обращения главы региона Дмитрия Азарова к Президенту РФ Владимиру Путину. В 2018 году был выполнен ремонт досугового центра «Русич». В Автозаводском районе Тольятти достраиваются детская и взрослая поликлиники. Планируется ввести в эксплуатацию новый корпус детского сада«Ладушки» в Автозаводском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Комсомольском. Продолжится строительство выставочного зала со сквером и игровыми площадками в честь 50-летия первого автомобиля ВАЗ. Начинается строительство дороги по ул. Офицерской, легкоатлетического манежа на стадионе «Торпедо».Продолжится работа над проектом реконструкции набережной Автозаводского района.«Мы и впредь будем создавать все необходимые условия для того, чтобы ваша жизнь становилась комфортнее и благополучнее, чтобы вы, наши дорогие женщины, и ваши семьи чувствовали уверенность в завтрашнем дне», - подчеркнул председатель Правительства.Торжественные мероприятия завершились вручением наград. Почетные звания, Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Самарской области были вручены самым активным и трудолюбивым женщинам города Тольятти, передает пресс-служба облправительства.