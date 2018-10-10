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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти состоится подписание соглашений с тремя резидентами ТОСЭР «Тольятти»

10 октября 2018 16:56
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В пятницу, 12 октябр в Тольятти состоится подписание трёхсторонних соглашений между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, администрацией Тольятти и представителями резидентов.
В пятницу, 12 октября, в 9.30 в Тольятти состоится подписание трёхсторонних соглашений между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, администрацией Тольятти и представителями резидентов.

ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения».

Заявленный объем инвестиций - 28 млн рублей, планируемое количество рабочих мест – 20.

ООО «Волжский завод промышленной арматуры» планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Запуск новой линии по изготовлению хомутов гидравлических ремонтно-соединительных».

Целью инвестиционного проекта является запуск новой линии по производству гидравлических ремонтно-соединительных хомутов, используемых для устранения аварий на трубопроводе в кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта или поврежденных трубопроводов из различных материалов.

Заявленный объем инвестиций – 23,6 млн рублей, планируемое количество рабочих мест – 20.

ООО «Толхотел» планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Создание гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды.

Целью инвестиционного проекта является открытие гостиницы и развитие внутреннего туризма.

Заявленный объем инвестиций 277 млн рублей, планируемое количество рабочих мест – 45, передает пресс-служба облправительства.


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