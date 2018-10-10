В Тольятти состоится подписание соглашений с тремя резидентами ТОСЭР «Тольятти»
10 октября 2018 16:56
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ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения».
Заявленный объем инвестиций - 28 млн рублей, планируемое количество рабочих мест – 20.
ООО «Волжский завод промышленной арматуры» планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Запуск новой линии по изготовлению хомутов гидравлических ремонтно-соединительных».
Целью инвестиционного проекта является запуск новой линии по производству гидравлических ремонтно-соединительных хомутов, используемых для устранения аварий на трубопроводе в кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта или поврежденных трубопроводов из различных материалов.
Заявленный объем инвестиций – 23,6 млн рублей, планируемое количество рабочих мест – 20.
ООО «Толхотел» планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Создание гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды.
Целью инвестиционного проекта является открытие гостиницы и развитие внутреннего туризма.
Заявленный объем инвестиций 277 млн рублей, планируемое количество рабочих мест – 45, передает пресс-служба облправительства.
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