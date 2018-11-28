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В Тольятти состоится открытие объектов в рамках Губернаторского проекта «Содействие»
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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти состоится открытие объектов в рамках Губернаторского проекта «Содействие»

28 ноября 2018 17:32
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Финансирование работ составило 7,988 млн рублей. Из них средства областного бюджета – 6,093 миллиона, из муниципального бюджета – 1,895 млн рублей. Работы выполняла компания «СтройАльянс».
30 ноября с 10:00 до 12:00 в Тольятти состоится торжественное открытие объектов, благоустроенных в рамках Губернаторского проекта «СОдействие». В текущем году в проект вошли три территории:

– спортивная площадка (г.Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д.50);
– детская игровая площадка (г.Тольятти, ул. Гидротехнической, д. 28б и д.28в);
– корт (г.Тольятти, бульвар Буденного, 8).

Финансирование работ составило 7,988 млн рублей. Из них средства областного бюджета – 6,093 миллиона, из муниципального бюджета – 1,895 млн рублей. Работы выполняла компания «СтройАльянс».

В церемонии открытия объектов примут участие представители администрации г.Тольятти, жители и инициативная общественность, благодаря которой проекты были воплощены в жизнь.

Сбор участников мероприятия в 9:30 – у здания администрации на площади Свободы, 4. В 10:00 – открытие спортивной площадки на ул. Лизы Чайкиной, д.50.

Напомним, Губернаторский проект «СОдействие», действующий на территории региона с 2017 года в рамках областной программы «Поддержка инициатив населения», направлен на вовлечение жителей муниципальных образований Самарской области в развитие своих территорий. Социально-значимые инициативы населения получают финансовую поддержку из областного и городского бюджетов. Все работы по реализации проектов протекают под контролем общественности.

К 1 ноября 2018 года в конкурсную комиссию поступило 230 заявок от всех городских округов и поселений всех муниципальных районов Самарской области. На реализацию проектов в 2019 году планируется направить 207 млн рублей из средств областного бюджета.

В результате конкурсного отбора из 230 проектов к реализации будут допущены лучшие инициативы, которые определятся по итогам заседания конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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