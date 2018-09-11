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В Тольятти реализуют проект «Умный город» с помощью гибридной энергетики

11 сентября 2018 16:58
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Участники встречи приняли решение об экспертном взаимодействии с целью внедрения технологий умного энергоснабжения и теплоснабжения зданий на территории Тольятти.
В Тольятти в институте гибридной энергетики «Градиент Килби» состоялось совещание с участием президента торгово-промышленной палаты Автограда Виктора Шамрая, руководителя Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина, руководителя городского департамента информационных технологий и связи Елены Балашовой, представителей регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли, Тольяттинского государственного университета. Основной темой мероприятия стало использование гибридной энергетики в реализации проектов цифровой трансформации.

Мероприятие состоялось в рамках деятельности Проектного офиса цифрового развития Самарской области. Напомним, проектный офис, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера, начал свою работу в начале сентября. В задачи организации входит обеспечение вывода регионального бизнеса в соответствующей сфере на федеральный и международный уровень, реализация мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области.

Компания «Градиент Килби» получила статус резидента ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» в IT-центре России, создав там центр компетенций в распределённой цифровой энергетике. Компания является интегратором Smart Grid решений (умных сетей), занимается внедрением энергоэффективных решений в инженерных сетях и элементах конструкций, проектированием малых локальных солнечных электростанций, геотермальных станций, разработкой рациональных решений по краткосрочному и долгосрочному хранению зеленой энергии (электрические и водородные накопители энергии).

Технический директор «Градиент Килби» Константин Соснов проинформировал о том, что целый ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (системы «Умный дом», «Умный город», экономия ресурсов) выполняются совместно с Тольяттинским государственным университетом и подходят для применения в ряде муниципальных учреждений, таких как школы, больницы, административно-хозяйственные здания и т.д. Также был изучен ряд вопросов применения подобных решений для бизнеса. Участники встречи получили информацию об опыте компании по взаимодействию с коммерческими структурами.

Руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин отметил, что в реализации программы «Умный город» нужно использовать те решения, которые относительно недороги и снижают издержки муниципального хозяйства. Кроме того, необходимо прорабатывать вопросы внедрения таких решений с застройщиками.

Участники встречи приняли решение об экспертном взаимодействии с целью внедрения технологий умного энергоснабжения и теплоснабжения зданий на территории Тольятти. Кроме того, достигнута договоренность о проведении экспертной сессии по подготовке заявки г.о. Тольятти для участия в пилотной программе реализации проекта «Умный город» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, передает пресс-служба облправительства.


Фото: соцсети

 
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